Balança comercial tem superávit de 4 milhões de dólares em janeiro e AC inicia 2022 com saldo recorde

Percorrendo mais de 75 km de ramais em quadriciclo e percurso em barco, a determinada equipe da Prefeitura de Assis Brasil, esteve durante o final de semana 05, 06 e Segunda-Feira (07), levando atendimentos da Secretaria de Assistência Social às comunidades indígenas do Rio Iaco.

Dentre os serviços ofertados destacam-se: Atualizações cadastrais, inserções de novos usuários no Cadastro Único, além de informações sobre programas, suporte a vulneráveis por meio de orientação, acolhimento, cadastro de novas famílias no Programa Auxílio Brasil, etc.

Ao todo foram realizados mais de 110 atendimentos, sendo estes individuais e em grupos, além de busca ativa domiciliar com olhar humanizado.

Vale destacar que todo o itinerário foi acompanhado pela Secretária de Assistência Social, Ynara Holanda, juntamente com a equipe do Programa Auxílio Brasil, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e guiado pelo representante indígena, Edipaulo Samarra Manchineri.

De acordo com Ynara, a agenda visou a garantia de direitos dos povos indígenas, levando orientação e suporte assistencial às famílias.

“Estamos muito felizes com os atendimentos realizados, uma vez que a atenção aos povos indígenas é um pedido especial do Prefeito Jerry. Ele, com muito carinho sempre diz que levar serviços e atendimentos até as comunidades está entre as principais ações da sua administração, pois dessa forma garante a presença da prefeitura nas comunidades, atendendo aqueles que mais precisam do poder público,” disse a Secretária.

