Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, confirma apoio à candidatura de Mara Rocha ao Governo

A posse será realizada durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, presidido pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), a partir das 17h, com transmissão ao vivo pelo canal do MPAC no Youtube (youtube/mpacre).

A promoção dos novos membros foi aprovada em sessão plenária do Conselho Superior do MPAC realizada em março deste ano.

“O concurso interno de promoção foi um dos pontos culminantes nesta primeira fase da nossa gestão. Com a colaboração dedicada dos membros Conselheiros, conseguimos realizar as promoções. Um processo complexo, muito disputado e que exige dos Conselheiros um grande esforço de trabalho e elevado senso de justiça”, comentou o procurador-geral.

Danilo Lovisaro destacou ainda que o processo de promoção, com a atuação do Conselho, elevou as promoções, em especial pelo critério de merecimento, a um novo patamar, seja quanto ao esclarecimento dos critérios de mérito, seja quanto à metodologia de realização dos escrutínios.

“O Conselho deixou esse legado quanto ao rito procedimental e assegurou aos candidatos e a todos os membros da nossa Instituição maior segurança jurídica. Aos promovidos, meus parabéns e votos de sucesso nesta nova etapa da carreira”, acrescentou.

Com as promoções, a Administração Superior faz movimentar a carreira no MPAC. Além disso, também está em andamento o XIII concurso público para o provimento de 10 vagas no cargo de promotor de Justiça substituto.

Os empossados

A promotora de Justiça Meri Cristina Amaral Gonçalves, titular da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Baixo Acre, foi promovida pelo critério de merecimento à 3ª Procuradoria de Justiça Especializada.

Já a promotora de Justiça Alessandra Garcia Marques, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, assume a 1ª Titularidade da Procuradoria Cível.

O promotor de Justiça Francisco José Maia Guedes, titular da 3ª Promotoria Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente, assume a 4ª titularidade da Procuradoria de Justiça Especializada por duplo critério.

Pelo critério de antiguidade, o promotor de Justiça Getúlio Barbosa de Andrade, titular da 7ª Promotoria de Justiça Criminal, assume a 5ª titularidade da Procuradoria Cível.