Com o sumiço da embarcação, os populares estão correndo sérios riscos de acidentes

Os moradores da comunidade da Sibéria, no município de Xapuri, interior do Acre, foram surpreendidos com a ausência da balsa que liga a comunidade ao Segundo Distrito da região. Segundo informações de moradores, ninguém sabe o paradeiro da embarcação.

Manoel Barbosa, que mora nas proximidades, a balsa que já era um problema devido as péssimas condições, se tornou um motivo de grande preocupação da população que necessita do transporte fluvial para se deslocar no dia a dia. “Um dos problemas que mais perturba os Xapurienses que utilizam a Balsa, ficou ainda pior. O que já era ruim ficou péssimo. Ao chegarem na beira do Rio os condutores foram surpreendidos com ausência da velha e necessária Balsa. Isso revolta e causa indignação, pois não sabemos sequer a quem reclamar”, declarou.

Para finalizar o morador destacou que, com o sumiço da embarcação, os populares estão correndo sérios riscos de acidentes. “Eles estão tendo que se valer de pequenas embarcações, que mesmo sobre riscos são obrigados a se aventurarem na perigosa e arriscada travessia, com crianças e veículos”, explicou revoltado.

Comentários