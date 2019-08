O coordenador da bancada federal do Estado do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), anunciou hoje o pagamento de emenda no valor de R$ 15.765.582,00 para aquisição de 91 veículos utilitários 4×4 e fardamentos para a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP). O recurso faz parte da emenda de bancada, alocada em 2017, junto ao Ministério da Justiça, onde o valor integral totaliza R$ 39,3 milhões.

Em audiência com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o senador Petecão explicou que estava pronto para análise todo o processo de aquisição dos novos veículos e fardamento às forças policiais do Acre, no entanto, Petecão chamou atenção para o fato de que o prazo da licitação venceria no final de agosto e o recurso seria perdido caso o valor não fosse pago.

“Estávamos preocupados para o risco de a liberação financeira da emenda não acontecer até dia 30 deste mês. Isso faria com que o prazo da licitação fosse perdido e o governo seria obrigado a iniciar um novo processo licitatório, atrasando as importantes aquisições que vão dar um fôlego para a segurança pública do nosso estado”, disse.

Para evitar o risco, a equipe do Ministério da Justiça, juntamente com Secretaria de Segurança Pública do Acre, sob o comando do secretário Paulo Cezar, e a assessoria do gabinete do senador Sérgio Petecão, trabalharam conjuntamente para aprovar as propostas e garantir o pagamento dentro do prazo estipulado.

“Foi um belo trabalho em equipe. Faço um agradecimento especial ao ministro Sérgio Moro e a toda sua equipe pelo esforço durante o final de semana para que conseguíssemos anunciar hoje o pagamento”, concluiu o senador.

