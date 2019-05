Em meio a cortes de recursos para universidades federais, o coordenador da Bancada Federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), anunciou nesta quinta-feira (2) o pagamento de mais de R$ 2,4 milhões (R$ 2.400.623,09) que serão investidos na infraestrutura da Universidade Federal do Acre, UFAC.

Os recursos fazem parte da emenda da bancada viabilizada ainda em 2018 com a finalidade adquirir microcomputadores para as unidades acadêmicas e administrativas, além da aquisição de mobiliários para a Biblioteca Central, equipamentos para a unidade de medicina Veterinária e manutenção das instalações da Universidade em Rio Branco.

De acordo com o coordenador, uma das prioridades da Bancada é garantir condições melhores para a educação superior e tecnológica no estado do Acre. “Estamos intensificando os trabalhos junto ao Ministério da Educação para garantir o pagamento do restante dos recursos que foram destinados à UFAC, e assegurar ainda a execução da emenda que viabilizamos esse ano ao Instituto Federal do Acre, o IFAC”, disse Petecão.

