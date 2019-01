As contratações com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) na Região Norte alcançaram em 2018 até o mês de novembro/18, cerca de R$ 3,6 bilhões. Para 2019, o Banco pretende intensificar sua atuação e contribuir para a redução das desigualdades regionais, com o desafio de aplicar o crédito de fomento, promovendo o desenvolvimento econômico e sustentável numa região reconhecida por sua extensão territorial, rica e de abundante biodiversidade.

Para vencer esse desafio, o Banco da Amazônia disponibiliza o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para 2019. O Plano contempla a disponibilização de cinco programas de financiamento, com vistas a atender às necessidades de recursos financeiros para a viabilização de negócios sustentáveis, geradores de benefícios econômicos e sociais para a sociedade. Nesse contexto, destaca-se a criação da linha de crédito para apoio à Infraestrutura, com o objetivo de aumentar a competitividade regional, bem como alavancar a geração de oportunidades de trabalho e renda, com base nos princípios éticos – ambientais de sustentabilidade.

Em 2019, os recursos do FNO estão estimados em 9,3 bilhões, que beneficiarão do mini ao grande empreendedor, atuante nos diversos segmentos produtivos da Região Norte, como agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Os recursos disponibilizados também objetivam dinamizar o financiamento de energias renováveis, as indústrias extrativas e de transformação, assim como os setores de eletricidade e gás, água, esgoto e atividades de gestão de resíduos e descontaminação, transporte e armazenagem. Também podem pleitear os recursos do FNO os setores de educação, alojamento e alimentação, informação e comunicação, assim como atividades profissionais, científicas e técnicas, de saúde humana e serviços sociais, artes, cultura, esporte e recreação.

De acordo com o Presidente da Instituição, Valdecir Tose, para 2019, a expectativa do Banco é que a conjuntura econômica se torne mais favorável, possibilitando que se cumpra da melhor forma, o desafio de alocar todos os recursos programados do FNO, nos setores produtivos da Região Norte.

A programação financeira completa do FNO está disponível no sítio www.bancoamazonia.com.br.

Comentários