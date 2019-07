Carnavale 2019 teve início no sábado e encerra no domingo; evento faz parte das comemorações de 109 anos de Brasileia

A banda baiana Chiclete com Banana se apresenta neste sábado (6) no Carnavale 2019, o tradicional Carnaval fora de época que acontece no município de Brasileia, na praça Hugo Poli, no Centro. O evento teve início na sexta (5) e se encerra neste domingo (7).

Diversas atividades esportivas e culturais estão acontecendo com parte da programação comemorativa aos 109 anos, organizada pela Prefeitura, desde a competição de ciclismo José da Cruz Neto até o projeto “Domingo na Praça”, com música e dança; torneio internacional de voleibol com atletas do Brasil, Bolívia e Peru.

Sandra Melo e a banda Levada do Gueto se apresentaram na primeira noite. Neste sábado, além da banda baiana de axé music, Chiclete com Banana, que é a principal atração, a festa começa com as apresentações dos cantores Álamo Kário e Ferdiney Rios. Já no domingo (7) o encerramento fica por conta da banda Perfil e Luan Lima.

Apesar de terceirizado, não haverá cobrança de ingressos para o Carnavale, sendo restrita apenas a entrada com bebidas.