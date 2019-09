Banda Swing da Mata homenageia e resgata saberes culturais do Juruá em videoclipe

A tradicional banda Swing da Mata celebra 17 anos de estrada neste ano. Para comemorar a data, o grupo musical lançou na noite desta sexta-feira, 13, um videoclipe, filmado às margens do Rio Juruá.

O videoclipe “Juruá, mitos e lendas” resgata e aborda a cultura dos povos indígenas da região e vai compor o primeiro EP da banda, que será lançado em 2020. De acordo com os músicos, outros quatro clipes serão filmados ainda este ano.

“Todos os clipes serão gravados até dezembro deste ano, quando a banda completa 17 anos. O próximo será gravado na região do Rio Croa, e as duas outras músicas serão gravadas em shows abertos com a presença do nosso fã clube”, salientou um dos integrantes do grupo, Aldemir Maciel, que também é secretário Municipal de Cultura de Cruzeiro do Sul.

A novidade para o último videoclipe é a participação especial de artistas de Manaus (AM), como o produtor musical Júnior Monteiro e o artista Maison Mendes, da banda Canto da Mata.

