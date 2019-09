É comum o relato de furtos em veículos estacionados no pátio da unidade de saúde, assaltos de pacientes que acabaram de deixar o local e até arma de vigilante já foi levada.

A Maternidade Bárbara Heliodora voltou a ser alvo da bandidagem na madrugada desta sexta-feira, 13. Segundo informações de funcionários era por volta de uma da manhã, quando um bandido armado com duas facas entrou pela janela do refeitório da Maternidade usando um jaleco de funcionário, como se fosse servidor da unidade, e fez um arrastão, assaltando as pacientes de duas enfermarias onde ficam as mulheres que acabaram de ter bebê.

___________________

O criminoso levou todos os celulares que encontrou pela frente e ainda levou as lâmpadas da cozinha da maternidade.

___________________

O assalto só foi descoberto porque as mulheres, mesmo algumas se recuperando de cirurgia, saíram das enfermarias assustadas e chorando muito. A polícia foi acionada, mas quando chegou o bandido já tinha fugido.

A falta de segurança na Maternidade Bárbara Heliodora não é novidade. É comum o relato de furtos em veículos estacionados no pátio da unidade de saúde, assaltos de pacientes que acabaram de deixar o local e até arma de vigilante já foi levada.

Comentários