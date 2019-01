Um caso inusitado aconteceu nesta quinta-feira, dia 17, no município de Manoel Urbano, no interior do Acre: Fernando Souza de Paula, de 19 anos, resolveu pular o muro do condomínio em que vive um promotor da cidade para roubar, mas a estratégia não deu certo.

Segundo contou o site Sena Online, Fernando se surpreendeu quando entrou e deu de cara com o promotor. Com ele estava um assessor. Fernando tentou fugir, mas acabou preso minutos depois. Não houve agressão a nenhum dos envolvidos.

O acusado foi encaminhado à Delegacia de Sena Madureira, onde está preso. Ele deve ser levado para o presídio ainda nesta sexta-feira, dia 18, contudo, ainda precisa passar pela audiência de custódia.

