Na BR-364, sentido Manuel Urbano, moradores que passam pelo local estão reclamando do que vem acontecendo a algum tempo. Naquele trecho, assaltantes próximo a corrente estão abordando as pessoas que ali passam e roubam tudo que tiver.

Uma das vítimas contou o que aconteceu: “Eu saí da minha casa no km 2 por volta das 20:20 da noite, e quando eu passava de moto em frente ao barreiro da Ronsy saiu dois moleques da mata e pularam quase em frente minha moto. Estavam com camisa amarrada na cabeça, armados, saíram do lado esquerdo da estrada de quem vai pra cidade. Eu vi que era assalto acelerei mais a moto e eles apontaram a arma e, quando passei por eles, deram um tiro por trás de mim, mas graças a Deus não me acertou, eu até acionei a polícia mas quando chegaram lá não tinha mais ninguém” disse a vítima.

Outra vítima foi seu irmão que saía da casa do seu cunhado que fica no mesmo local e aconteceu mais uma tentativa de assalto.

A vítima disse “eu estava numa reunião, e quando saí fui até minha irmã com alguns perfumes, quando retornava por volta das 21:30 terça-feira (04), eu passava ali em frente a balança no Triângulo. De repente saíram 3 caras de trás daquela casinha, eles estavam armados e apontaram a arma dizendo que era assalto. Eu acelerei a moto e dei um grito com medo de atirarem em mim. Os mesmos viram que não parei e saíram correndo e entraram na rua que vai para o Sinteac”, pontua.

Segundo pessoas que passam por ali todos os dias, quando tinha a presença da Polícia Rodoviária Federal e PM na balança não acontecia esse tipo de situação, mas como está abandonado, os bandidos estão aproveitando, já que é um pouco escuro e tem mata para se esconder e esperar para atacar a vítima.

A polícia precisa de imediato tomar providências e averiguar o local que pela parte da noite é horário em que eles estão atacando as pessoas.

Jornal Opinião