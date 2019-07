Polícia agiu rápido, perseguiu e conseguiu prender um dos criminosos e recuperar objetos

THIAGO CABRAL- Com informações da assessoria de comunicação da PM

Policiais militares do 3° Batalhão recuperaram um carro, eletrodomésticos e objetos roubados de uma residência localizada no bairro Ayrton Sena, na região da Sobral, em Rio Branco. A ação ocorreu na noite da última terça-feira (2).

De acordo com as vítimas, três bandidos armados invadiram a casa e colocaram os objetos roubados dentro do carro da família, mas quando estavam saindo do local foram perseguidos pelos policiais militares.

Dois bandidos conseguiram fugir pela parte de trás da residência, e o terceiro, Alan da Rocha Gomes, de 23 anos, que estava dirigindo o veículo também tentou fugir. A perseguição ao carro só terminou na avenida Rio Grande do Sul, quando o veículo furou o pneu. Ainda assim, o bandido tentou fugir à pé, mas foi alcançado pela polícia e detido.

A polícia conseguiu recuperar três televisores, um notebook, quatro celulares, dois relógios, jóias, dinheiro e vários outros objetos. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla). Alan Gomes deve ser encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), pois era foragido da Justiça acreana.

