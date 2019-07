Os funcionários que estavam de plantão disseram que não viram quando os bandidos entraram

Um posto de gasolina que fica no bairro Aviário, no primeiro distrito da Capital, foi assaltado por bandidos na noite de ontem segunda-feira (29). A polícia acredita que o bando é o mesmo que assaltou uma farmácia e outro posto nos últimos dias.

Segundo a proprietária do posto os assaltantes entraram pelo teto e arrombaram as portas e o cofre com um pé de cabra. Os bandidos ainda comeram e defecaram dentro da administração do posto.

Os funcionários que estavam de plantão disseram que não viram quando os bandidos entraram. A Polícia Militar foi acionada mas ainda não conseguiu prender os bandidos. A Polícia Civil fez a perícia e está investigando o caso.

