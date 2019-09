Bandidos armados invadiram no início da noite desta sexta-feira (6), a casa do advogado Wellington Espíndola Vieira, renderam família e roubaram o veículo, aparelhos eletrônicos e pertences durante uma festa no bairro Santa Inês, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o advogado estava reunido na área externa da residência com seus familiares, quando cinco homens não identificados pularam o muro e em posse de metralhadora, pistola e um revólver, renderam as vítimas e colocaram todos em um quarto enquanto subtraíam os objetos.

Os criminosos fugiram no carro modelo Corolla e levaram roupas, jóias, TV, notebook, celulares, anel, caixa de som, relógios, modem de internet, cartões de créditos e documentos pessoais.

A Polícia Militar foi acionada, fez rondas na região, mas os autores do crime não foram encontrados.

O Boletim de Ocorrência foi registrado na manhã deste sábado (7) na Delegacia Especializada de Investigações Criminais no bairro Cadeia Velha. O caso segue sob investigação da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE).

Comentários