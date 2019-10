Os que desejam sacar qualquer quantia precisam ir até Acrelândia, que fica 30 km distante da cidade

De acordo com informações repassadas por moradores do município de Plácido de Castro, no interior do Acre, os correntistas locais que desejam sacar dinheiro no Banco do Brasil estão impedidos.

Por conta de uma arrombamento que houve no local, há aproximadamente 30 dias, quando bandidos levaram em média R$ 1 milhão e meio, o banco ficou sem dinheiro.

Os que desejam sacar qualquer quantia precisam ir até Acrelândia, que fica 30 km distante da cidade.

A reportagem tentou entrar em contato com a agência do município por meio dos números de telefone disponíveis na internet, mas não obteve resultados.

Comentários