Bando rouba caminhão de transportadora com carga avaliada em R$ 300 mil na Capital

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) entregou nesta terça-feira, 14, dois computadores e fardamento escolar para 75 alunos da escola indígena Paredão, localizada no baixo rio Envira, no município de Feijó, que faz parte da etnia Shanenawa.

A entrega foi realizada pelo coordenador-geral do núcleo da SEE em Feijó, Everly Damasceno do Nascimento, que se reuniu com professores e com a comunidade para dialogar sobre algumas demandas relacionadas à infraestrutura e às questões pedagógicas da escola.

Por se tratar de uma escola antiga, construída em 2002, de acordo com o coordenador do núcleo, ela necessita de uma reforma e reparos com uma certa urgência. “Trata-se de uma escola grande, com 75 alunos, funcionando nos dois turnos, por isso foi uma alegria estar vendo de perto essas demandas”, disse o coordenador.

Ele fez questão de agradecer à secretária Socorro Neri e também ao governador Gladson Cameli pelo olhar carinhoso que estão tendo com a educação. “Queremos agradecer esse olhar, principalmente no que diz respeito à educação dos municípios e, no caso de Feijó, temos a maior clientela composta por alunos indígenas”, disse.

Quem também fez questão de agradecer à secretária e ao governador Gladson Cameli foi a professora Silvana Brandão. “Quero agradecer por contemplar a nossa escola com esses benefícios sociais e pelo trabalho que eles vêm exercendo ao observar a educação nas aldeias”, destacou a professora.

