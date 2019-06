Barco que transporta combustível incendeia em porto de Cruzeiro do Sul e faz vários feridos

Um barco utilizado para transportar combustível para os municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, foi tomado pelas chamas no início da noite desta sexta-feira (7), em Cruzeiro do Sul. O sinistro teria deixado cerca de 15 pessoas, entre elas duas crianças ferida. Uma delas, tem apenas 1 ano de idade.

As vítimas do incêndio foram encaminhadas ao Hospital do Juruá com queimaduras graves. Segundo informações, a embarcação explodiu quando estava abastecendo.

O estado das vítimas ainda não foi informado pela gestão do hospital. A causa do incidente ainda não foi identificada. As autoridades estão no local.

