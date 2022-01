Basa, CRM-AC, Ufac, e Corpo de Bombeiro são os concursos em aberto para o Acre com salários de mais de R$ 4mil

A Universidade Federal do Acre (Ufac), Banco da Amazônia (Basa) e o Conselho Regional de Medicina Do Acre (CRM-AC) divulgaram editais de concurso público com vagas disponíveis para diversos cargos. Alguns cargos o salário chega a mais de R$ 4,3 mil.

Com exceção da Ufac, o Basa e o CRM-AC já iniciaram o processo de inscrições. (Veja abaixo).

Basa

O Banco da Amazônia (Basa) abriu as inscrições no último dia 7. As inscrições são online e seguem até 1º de fevereiro.

As provas estão programadas para o dia 14 de março e serão aplicadas nas cidades que compõem a Amazônia Legal: Belém e Santarém (PA), Rio Branco (AC), Palmas (TO), São Luís (MA), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO), Cuiabá (MT), Manaus (AM) e Macapá (AP).

Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e os candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos.

Os contratados recebem também: auxílio-alimentação de R$ 1.486,03; auxílio-creche; possibilidade de exercício de funções gratificadas; de ascensão e desenvolvimento profissional; de participação no Plano de Previdência Complementar do banco; e participação nos lucros ou nos resultados da empresa.

Há vagas para os seguintes cargos:

técnico bancário (nível médio): remuneração de R$ 2.937,18, com jornada de 30 horas semanais;

técnico científico – tecnologia da informação (nível superior em cursos da área): remuneração de R$ 3.490,88, com jornada de 30 horas semanais.

CRM-AC

As inscrições para o concurso do CRM-AC seguem até o dia 21 de janeiro. O candidato deve se inscrever pela internet e pagar o valor de R$ 75 pela inscrição.

O concurso é para preenchimento de cargo de contador e há apenas uma vaga disponível. O salário é de R$ 4.380,43 mais benefícios como: auxílio creche no valor de R$ 300 por dependente com idade de 06 meses até 05 anos, 11 meses e ticket alimentação de R$ 675.

Os candidatos serão submetidos a realização de uma prova objetiva, marcada para ser aplicada dia 13 de fevereiro. O gabarito será divulgado no dia seguinte.

Ufac

O edital da Ufac é para o preenchimento cinco vagas para técnico-administrativo em Educação do quadro permanente de pessoal da universidade. As inscrições serão abertas no dia 17 de janeiro e terminam no dia 3 de fevereiro, pelo site da Ufac.

As vagas são para Rio Branco e Cruzeiro do Sul e são distribuídas da seguinte forma:

Técnico em Tecnologia da Informação (Cruzeiro do Sul) – 2 vagas e salário R$ 2.446,96

Técnico em Agropecuária (Cruzeiro do Sul) – 1 vaga e salário de R$ 2.446,96

Médico/área: Clínica médica (Rio Branco – 1 vaga e salário de R$ 4.180,66

Administrador (Rio Branco) – 1 vaga e salário de R$ 4.180,66

Os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, que será aplicada em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, no dia 8 de maio desse ano.

As demais informações podem ser obtidas no edital do concurso.

Corpo de Bombeiros

O governo do Acre lançou um concurso público com 153 vagas de nível superior para o Corpo de Bombeiros Militar. As inscrições começaram na terça-feira (11) e ficam abertas até o próximo dia 7 de fevereiro. Do total de vagas, 122 são para o cargo de aluno soldado combatente masculino e outras 31 para o mesmo cargo do sexo feminino. A remuneração inicial é de 4.344, 22.

Do total de vagas, 122 são para o cargo de aluno soldado combatente masculino e outras 31 para o mesmo cargo do sexo feminino. A remuneração inicial é de 4.344, 22.