Qualidade de vida dos militares também foi pauta durante reunião

O Comando do 10°BPM realizou na manhã desta terça-feira, dia 23, uma formatura geral com todo o efetivo do Batalhão, para expor os resultados do primeiro semestre do Ano. Na oportunidade, a Comandante do Batalhão, Major Ana Cássia, apresentou as planilhas com o levantamento dos resultados obtidos, onde foi possível verificar o excelente desempenho de todos os Policiais Militares no combate a criminalidade no Alto Acre.

A Comandante aproveitou a reunião para também divulgar o Plano de Ações e medidas que serão adotadas pelo batalhão no segundo semestre do ano, com o intuito de baixar ainda mais os índices de criminalidade na região da fronteira.

Na ocasião esteve presente também, representando a Policlínica da PMAC, o Capitão Washington, que ouviu as demandas dos policiais no tocante aos serviços oferecidos pela Policlínica nas cidades do Alto Acre. O oficial se prontificou a atender aos anseios que forem tangíveis dentro das possibilidades do fundo de saúde e se posicionou favorável a ampliação dos convênios com médicos e laboratórios de diversas especialidades disponíveis nos Municípios.

A qualidade de vida, alimentação saudável e melhoria do condicionamento físico dos militares tem sido uma preocupação constante do Comando do 10° BPM, que vem incentivando os policiais a praticarem atividade física e a Inspeções de saúde regularmente.

