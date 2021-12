BC promove leilão de dólares para tentar conter alta da moeda

Os mercados no exterior começam a recuperar as perdas do início da semana, causadas pela insegurança em relação à variante Ômicron do coronavírus. A variante está longe de ter sido superada, mas os investidores estão depositando esperanças no avanço dos medicamentos que impediriam de forma eficaz o agravamento da doença.

Na Alemanha, o índice de confiança caiu 6,8 pontos em janeiro, bem maior que a estimativa de queda de 2,5 pontos. A inflação e o custo de vida são as maiores preocupações dos alemães, que demonstram propensão maior à poupança do que ao consumo.

Brasil

Na segunda-feira (20), quando os mercados já estavam fechados, o Banco Central (BC) anunciou que seria feita a venda de dólar à vista, na manhã desta terça-feira (21), na tentativa de conter a alta da moeda americana.

A moeda americana fechou em forte alta na segunda (20), cotada a R$ 5,74, o maior nível desde março deste ano. A oferta do BC será de 500 milhões de dólares e o leilão pode evitar desvalorização do real.

O Banco Central segue com leilões de swap cambial de rolagem para cobrir a demanda por overhedge do mercado, que aumenta muito no último mês do ano.

O Orçamento federal de 2022 ainda não está fechado e há conflito entre as vontades do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, do relator do Orçamento e das lideranças do centrão. O motivo é a divisão do recurso extra que surgiu depois da aprovação da PEC dos Precatórios.

A maior preocupação da equipe econômica é o reajuste para policiais federais. Após intensas negociações, o deputado Hugo Leal (PSD-RJ), relator do Orçamento, vai incluir em seu parecer a previsão de cerca de R$ 1,7 bilhão para o reajuste da remuneração nas carreiras da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e do Ministério da Justiça.

A sessão da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional acontece ainda nesta terça (21) e o debate será acompanhado de perto pelo mercado brasileiro.

Agenda do dia

O mercado está de olho na divisão do Orçamento federal e espera que este seja o último debate político do ano.

A Eletrobras enviou comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dizendo que foi informada sobre reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

O CNPE deve atualizar o valor adicionado pelos novos contratos de geração de energia para as usinas da companhia. No comunicado à CVM, a Eletrobras afirma que essa atualização já havia sido feita e encaminhada aos Ministérios da Economia e de Minas e Energia.

A desestatização da empresa será adiada e há dúvidas se ela pode acontecer no primeiro semestre do ano que vem.

A Receita Federal divulga nesta terça (21) a arrecadação de novembro, com expectativa média de R$ 156 bilhões para o resultado.

Comentários