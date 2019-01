O motorista foi até a Delegacia de Flagrantes e registrou boletim de ocorrência. Nenhuma suspeito foi preso.

Na noite de sexta-feira, membros de duas facções rivais começaram um discussão dentro do Terminal Urbano de Rio Branco. Durante a confusão, uma criança acabou ferida pelos suspeitos.

De acordo com informações de um dos motoritas de ônibus, após a discussão no terminal, membros de uma facção entraram no ônibus que faz a linha Sobral, mas ao parar o veículo no semáforo em frente ao Parque da Maternidade, na Avenida Ceará, os integrantes de outra facção se aproximaram e com pedaços de madeira e pedra e apedrejaram o ônibus.

____________

O motorista conta que ainda tentou arrancar com o veículo, mas uma das pedras quebrou a janela e atingiu duas crianças e dois adultos que estavam dentro do coletivo.

____________

Segundo informações da polícia, durante a ação dos criminosos uma criança de seis anos teve um corte na cabeça e um bebê de seis meses foi ferido no braço e precisaram ser socorridas. Os adultos tiveram ferimentos leves.

Ao perceber a ação dos criminosos, o motoristas parou o ônibus em frente ao Estádio José de Melo e acionou o Samu. As crianças foram atendidas e encaminhadas à UPA.

