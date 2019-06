O barco que explodiu no porto de Cruzeiro do Sul tinha cinco galões de gasolina. No momento do incêndio, a embarcação estava com 15 pessoas. Mas, devido as pessoas próxima, o número de feridos foi maior.

As vítimas foram encaminhadas em estado grave ao Hospital do Juruá. O barco transportava combustível para Marechal Thaumaturgo e Porto Walter e explodiu quando estava abastecendo.

Crianças estão entre as vítimas do incidente. Entre elas, uma de apenas 7 meses e outra de 1 ano de idade.

Uma das vítimas que estava no barco no momento da explosão relatou que estava sendo abastecido os galões de combustível. “Tinha 5 galões, já tinham abastecido 4, no último eu ouvi o rapaz mandando parar e o cara do posto continuou colocando. Aí depois só me lembro de ter ouvido a explosão”, relatou uma das vítimas que teve apenas queimaduras leve.

