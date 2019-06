A pequena Iohana Silva, de oito meses de idade, vítima da explosão do barco em Cruzeiro do Sul, acaba de ser levada do Hospital da cidade para o aeroporto de onde seguirá para Rio Branco. Ela está entubada e o estado é grave. A mãe da menina, o pai e dois irmãos seguem internados no Hospital do Juruá. A mulher é a que inspira mais cuidados.

A tia da menina, Isabel dos Santos, que seguiu com ela para Rio Branco, conta que toda a família iria para Marechal Thaumaturgo e que tinham dormido no barco desde quinta-feira,6, para seguir viagem. Ela conta ainda que o sobrinho mais velho, de 13 anos está em estado de choque. O adolescente foi atendido também por psicólogos.

O dono do barco, Francisco Luna, está em estado grave. Na frente do Hospital, a irmã dele, Luciana, espera por notícias e afirma que não se pode fazer acusações sobre o abastecimento clandestino do barco e o fato da embarcação estar lotada de gente.

O Corpo de Bombeiros já dá como vítima fatal, um homem que estava no barco e não deu entrada no hospital e nem foi encontrado.

