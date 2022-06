Bebê indígena de 1 ano morre vítima de síndrome respiratória grave e sobe para 12 o nº de mortes de crianças com a doença no Acre

Menino morreu na noite de quarta-feira (29)no Hospital do Juruá. Na unidade, há seis crianças internadas com síndrome respiratória grave.

Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, registrou nessa quarta-feira (29) a primeira morte de criança por síndrome respiratória grave. A vítima se trata de um menino indígena de 1 ano identificado como Rauani Kaxinawá. Agora, o estado já contabiliza 12 mortes de crianças com doenças respiratórias. Na UTI do Hospital do Juruá, a criança foi entubada pelo médico pediatra, mas sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu.

Segundo a Saúde, ele morava na zona rural de Feijó e deu entrada na unidade com síndrome respiratória grave, evoluindo para a chamada síndrome da angústia respiratória aguda (Sara), que é uma lesão grave no pulmão que impede que o oxigênio chegue aos órgãos.

O menino fez uso de antibióticos, corticoides e antivirais. Foi realizado teste para Covid, com resultado negativo, segundo a Secretaria de Saúde (Sesacre).

O pediatra do Hospital do Juruá, Rondney Brito, explica que a criança foi atendida da forma correta, mas que o quadro evoluiu muito rápido. Ele diz que outras seis crianças estão internadas na unidade com síndromes respiratórias e que estão com o quadro clínico controlado. O menino deu entrada no hospital no último dia 24.

“Tinha o diagnóstico de bronquiolite e já entrou no hospital relativamente grave, o estado foi agravando até o dia de ontem [29], quando teve uma complicação respiratória grave. Não conseguimos estabilizar devido à gravidade do pulmão. Ao todo, temos seis crianças internadas com síndrome respiratória, inclusive, entraram grave, mas estão estáveis, estamos obtendo sucesso”, explica.

Ele destaca ainda que a incidência de casos tem diminuído, mas a chegada do chamado “verão amazônico”, com seca e queimadas, é uma preocupação, porque deve agravar os casos dessas doenças.

“Um alerta é que nesse período aumenta bastante a questão das queimadas porque a gente tem crianças com problemas pulmonares. Quanto a questão da elaboração do plano de contingência hospitalar, está em execução. Não faltou nada, a criança teve o leito de UTI, a gente abriu vagas de enfermaria de semi-intensiva para as crianças que precisam de cuidado intensivo maior. A gente está tendo apoio do governo do estado, inclusive, com aditivo de contrato, que se sensibilizou com as causas de crianças para não repetir o que aconteceu em Rio Branco”, explica.

O Hospital do Juruá não tem UTI pediátrica homologada, mas o médico disse que estão sendo usados leitos de UTI adultos para dar suporte a crianças. Em todo o estado, somente Rio Branco tem leitos pediátricos de UTI.

“A gente tem dois leitos específicos para pediatria e vamos abrir mais três para ficarmos com cinco leitos de retaguarda para a realização de procedimentos mais invasivos, se preciso for”, destaca.

12 crianças mortas

Com a morte do pequeno Heitor Rafael de Oliveira, de 1 ano, no domingo (26), e mais essa morte em Cruzeiro do Sul, o estado já registra 12 mortes de crianças por síndromes gripais. O Ministério Público Estadual (MP-AC) informou que está apurando a caso, além das outras 10 mortes já confirmadas.

Além disso, uma equipe do Ministério da Saúde (MS) está no Acre para ajudar na apuração epidemiológica das síndromes respiratórias graves. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou que os técnicos do MS se reuniram com as divisões e núcleos de vigilância e, na segunda-feira (27) pela manhã, realizaram uma conversa com a Secretaria de Saúde de Rio Branco.

Equipe do Ministério da Saúde está no Acre e apura casos de Srag — Foto: Reprodução/Secom

Investigação

O MP-AC informou, na manhã desta segunda, que serão apuradas as circunstâncias em que a criança morreu. E que já foi feito contato com a família para dar início às investigações.

Além da apuração, o Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e Núcleo de Atendimento Psicossocial (Natera) estão à disposição para auxiliar no que for necessário, informou.

“Para dar celeridade às investigações, bem como aos demais procedimentos instaurados na 1ª Promotoria de Justiça Defesa da Saúde, foi instalada, na última sexta-feira, 24, a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Rio Branco, que aguarda concurso de remoção interna para entrar em funcionamento com a titularização de um segundo promotor de Justiça para atuar na área especializada da saúde”, diz o órgão.

Chegada de equipe do MS

Após o registro das mortes, o governo do Acre instaurou uma sindicância para apurar os casos. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional Acre (OAB-AC) também criou um grupo de trabalho com a finalidade de levantar informações.

Agora, com a chegada da equipe do Ministério da Saúde, eles devem ficar o tempo necessário para fazer as averiguações que precisam. Serão feitas visitas à Secretaria Municipal de Saúde, às unidades de saúde onde são feitos atendimentos de síndromes respiratórias, afim de investigar e apontar uma resposta do que está acontecendo.

“A gente solicitou na segunda-feira passada [dia 20], o apoio do Episus [Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicado Aos Serviços do SUS ], que é um programa de epidemiologia voltado para as ações do SUS, ele é avançado e tem como papel fazer as investigações das emergências públicas e com o aumento de Srag, principalmente pacientes pediátricos, a gente solicitou esse apoio para que eles pudessem nos auxiliar nesta investigação”, disse o Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, Gabriel Mesquita.

Colaborou Bruno Vinicius, da Rede Amazônica Acre.

