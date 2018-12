Um feto formado foi encontrado morto dentro de um saco de lixo na manhã desta quinta-feira (13). O saco estava numa cerca pendurado na Travessa Feijó, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, quem encontrou o saco foi um gari e ao chegarem no estacionamento do antigo Mira Shopping, localizado na Avenida Ceará, que o servidor acabou encontrando o corpo da criança.

“Estávamos coletando o lixo no bairro Seis de Agosto, quando peguei a sacola estava muito pesada, na hora não abrimos e seguimos para o estacionamento do antigo Mira Shopping pra descarregar, abrimos o saco e encontramos a criança ainda com o cordão umbilical”, disse o gari.

A Polícia Militar foi acionada e a área foi isolada para os trabalhos dos peritos em criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigacoes.

