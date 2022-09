Bebedeira entre “amigos” quase termina em morte na Baixada da Sobral em Rio Branco

Edivilson França de Souza , de 40 anos, foi ferido com um golpe de faca, na noite desta sexta-feira (2), na rua Campo Grande, no bairro Palheiral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Na mesma ação, o autor da tentativa de homicídio, identificado como Leandro Freire da Silva , de 33 anos, vulgo “Tarauacá”, foi preso pela Polícia Militar ainda no local do crime.

Segundo informações da polícia, Edivilson estava participando de uma bebedeira na casa do acusado “Tarauacá”, quando houve uma discussão entre eles. Durante a discussão, o suspeito desferiu um golpe no abdômen da vítima. Após a ação, o acusado permaneceu no local e esperou a chegada da polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Edivilson, que depois de ser atendido foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 1° Batalhão também estiveram no local e receberam informações que o acusado ainda estava na residência. Os PMs pediram para entrar na casa e foram autorizados, e encontraram o acusado “Tarauacá”, que recebeu voz de prisão.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários