Uma bebedeira entre colegas na noite desta quarta-feira, dia 2, no Bairro Liberdade, localizado na cidade de Epitaciolândia, por pouco não termina em tragédia. Segundo foi registrado na Boletim de Ocorrência pela Polícia Militar do 10º Batalhão do Alto Acre, teriam sido acionados por volta das 23h40.

Ao chegarem no local, encontraram a vítima identificada como Wenderson Silva Soares (22), sangrando com cortes nos dois braços, ocasionados por golpes de facão (terçado). O ferimento no antebraço esquerdo, foi bastante profundo, sendo necessário o acionamento dos socorristas do SAMU, que conduziu até o hospital para receber os devidos cuidados.

Ao dar início nas buscas pelo autor foi localizado pelos policiais em sua casa no mesmo bairro, ainda sujo de sangue, provavelmente da vítima e dentro de sua casa, tinha marcas de sangue espalhados pela sala e cozinha. Sebastião de Souza Carneiro (48), disse que estava bebendo na companhia da vítima e terceiros, quando teria tentado lhe beijar sem permissão e ainda passou a mão em suas nádegas.

Foi quando se apossou do terçado e desferiu vários golpes contra a vítima que foi levado para o hospital. Sebastião foi conduzido para a delegacia, onde ficaria à disposição do delegado Luís Tonini, para ser ouvido e o caso será encaminhado ao judiciário.

