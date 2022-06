Beneficiários podem realizar prova de vida no Acreprevidência por aplicativo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), publicou no Diário Oficial, desta quarta-feira, 22, dois editais com os resultados preliminares da avaliação médica e da investigação social e criminal dos candidatos do concurso do Corpo de Bombeiros Militares.

Os concorrentes poderão interpor recurso contra o resultado preliminar da investigação no período das 7h do da quinta-feira, 23, até às 14h da sexta, 24, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba Recursos.

Os candidatos podem consultar as listas na ordem: cargo, inscrição e nome em ordem alfabética na edição do Diário Oficial desta quarta-feira.