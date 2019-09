Fiquei honrado pelo convite dos nossos dirigentes, que afirmaram que as portas do glorioso MDB estão sempre abertas para mim, disse deputado Bestene

Por Wanglézio Braga

A evidente rusga entre o Governo e o deputado, José Bestene (PP), por conta dos vetos de Gladson Cameli que foram rejeitados pela base de sustentação durante sessão na semana passada, provocou pontual manifestação na diretoria do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) que tratou de acolher o próprio deputado que vem sendo tachado como “rebelde” pelo Partido Progressista (PP).

Bestene sentou à mesa com dirigentes do MDB e tiveram uma longa conversa. Na pauta, os assuntos relacionados ao parlamento mais precisamente sobre a última votação no plenário que derrubou os vetos, eleições 2020 e o mais importante para o MBD – um convite para que José Bestene abandone o PP e migre para o “glorioso”.

Nas redes sociais, José Bestene sinalizou contentamento com essa última proposta. “Atendendo a um convite especial, visitei na tarde desta terça-feira, 23, os amigos do nosso querido MDB. Conversamos sobre política, sobre nosso Acre e, principalmente, sobre o que mais nos move: o bem da nossa população. Agradeço as manifestações de solidariedade dos amigos do MDB. Ouvir palavras de carinho desses amigos, reconhecendo todo nosso esforço para a construção de um projeto vencedor na eleição do governador Gladson Cameli, renova meu desejo de seguir em frente”, escreveu.

Em determinado trecho da publicação, o progressista enalteceu o MDB de Roberto Duarte e Flaviano Melo, disse até que ficou “honrado” pelo convite. “O MDB é um partido que sempre contribuiu para o desenvolvimento do Acre e do Brasil. Fiquei honrado pelo convite dos nossos dirigentes, que afirmaram que as portas do glorioso MDB estão sempre abertas para mim. Sou um homem apaixonado pelo Acre e por nossa gente. Estou na política para servir a cada família”, concluiu.

