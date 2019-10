A biblioteca pública do Acre, localizada no centro de Rio Branco, agora é Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos. A nova nomenclatura foi oficializada na manhã desta terça-feira, 15 de outubro, durante entrega das obras de reforma do estabelecimento.

O nome Adonay Barbosa dos Santos – ex-deputado e ativista cultural que morreu em 1987, na verdade, foi devolvido à faixada da Biblioteca. “Devolvemos o nome original do espaço, que homenageia Adonay Barbosa, empresário visionário e compromissado com o conhecimento”, disse o governador Gladson Cameli.

A reinauguração do local neste dia 15 foi, para o governo, uma forma de homenagear os professores do Estado. “A biblioteca é mais uma das nossas ações em Educação. Procuramos adequá-la em tempos modernos de internet, mas ao mesmo tempo resgatar o gosto pela leitura em nossos jovens e adultos”, comentou o governador.

A reforma do espaço custou cerca de R$ 1 milhão de reais para tentar modernizar, manter e ampliar a acessibilidade do prédio. “Espero que a sociedade aproveite o espaço e zele por ele”, disse Cameli.

O prédio da Biblioteca Pública do centro de Rio Branco foi inaugurado em 10 de março de 1979. O espaço conta com um acervo de mais de 80 mil livros e recebe cerca de 7,5 mil pessoas por mês. O local ainda conta com espaços de leitura, computadores com acesso à internet, área infantil, de histórias em quadrinhos (HQ) e filmoteca.

1 de 3

Comentários