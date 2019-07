Emedebista recebeu a visita nesta quarta-feira, em Brasília, do secretário de Segurança Pública do estado, Paulo César, e do coronel do Bope, Ulysses Araújo

O senador Marcio Bittar (MDB-AC) confirmou nesta quarta-feira (3) a doação de um helicóptero no valor de R$ 15 milhões para as forças de segurança pública do estado do Acre. Ele lembrou que há anos vem criticando o sucateamento do setor e que ‘nada mais correto do que apresentar propostas e garantir recursos de emendas para reverter esse quadro’.

O pedido que resultou na aquisição da aeronave foi feito por ele, pelos demais integrantes da bancada federal acreana em Brasília e também pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) ao governo federal.

Além da aeronave, Bittar informou que está garantido o envio de quatro viaturas policiais, equipamentos de segurança pessoal e armas de uso restrito das polícias.

A boa notícia foi dada pelo parlamentar do MDB do Acre aos coronéis Paulo Cézar, atual secretário de Segurança Pública do Acre, e do coronel do Batalhão de Operações Especiais (Bope) Ulysses Araújo. Os dois foram a Brasília agradecer o empenho de Marcio Bittar no fortalecimento da polícia de segurança pública do Acre e também pelos esforços de sua atuação parlamentar em prol do setor em todo o país.

Segundo Paulo Cézar e Ulysses Araújo, os equipamentos serão utilizados para fortalecer o grupo especial de combate ao crime nas fronteiras do estado com a Bolívia e o Peru.

O aporte propiciado pelas viaturas, aeronave, armas e equipamentos foi possível através de um pedido feito à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), órgão subordinado ao Ministério da Justiça.

