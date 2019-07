O senador e vice-líder do governo no Senado, Marcio Bittar (MDB-AC), voltará às atividades parlamentares em Brasília, nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, com um pedido de investigação contra a atuação de hackers e propagadores das chamadas fake news. Para ele, a ação de especialistas em computação, que por meio da internet se dedicam a surrupiar informações privadas de terceiros, precisa receber a atenção das autoridades brasileiras.

“Invadir a privacidade das pessoas no ambiente digital é um crime gravíssimo. E se alguém é capaz de fazer isso contra uma autoridade do porte do Sérgio Moro [atual Ministro de Justiça e Segurança Pública], as pessoas que não têm mandato parlamentar ou cargos relevantes estão completamente desprotegidas”, diz ele.

Segundo o senador do MDB do Acre, o mesmo rigor precisa valer para aqueles que se encarregam de divulgar falsas notícias, via de regra por meio das redes sociais, quando a iniciativa mantém alguma relação com o furto de informações privativas.

Bittar vai propor a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a atuação criminosa dos hackers e de propagadores de fake news.

Entenda o caso

O tema começou a ser debatido no Congresso depois que o ministro Sérgio Moro se tornou vítima de ataque de hackers. A Polícia Federal prendeu no último dia 23 de julho quatro acusados de hackear celulares de autoridades públicas, incluindo Moro e o procurador do Ministério Público Federal Deltan Dallagnol.

As informações privativas supostamente trocadas por Moro com membros da MPF, através do aplicativo Telegram, foram divulgadas pelo site The Intercept Brasil no início de junho. Desde então o assunto ocupa o noticiário.

