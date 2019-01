Bittar aproveitou para agradecer o apoio do PSL em sua campanha

Ao lado de sua esposa, Márcia Bittar, o senador Márcio Bittar (MDB), se reuniu na manhã desta segunda-feira (28), com o presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão (PRTB) para tratar de três assuntos: primeiro, agradecimento ao apoio obtido por meio do Partido Social Liberal do Acre (PSL), nas eleições do ano passado, segundo, declarar apoio às principais reformas do plano de governo de Bolsonaro e por fim, negociar meios que possam garantir a integração do Brasil ao Peru, através do Vale do Juruá.

“Primeiro fui dizer obrigado pelo apoio que eles me deram nas eleições. Graças ao PSL do Acre, quando Bolsonaro veio aqui, ele pode gravar um vídeo, declarando apoio a minha candidatura que eu utilizei fartamente na campanha”, destacou.

Bittar disse ao General Mourão, que está à disposição para contribuir com a agenda do governo eleito. “O Brasil precisa fazer reformas que constam no programa de governo, como por exemplo, a da previdência, tributária, a questão ambiental precisa ter uma outra visão que, realmente integre o país. Enfim, quero ajudar”, declarou.

Ainda segundo Márcio, seu principal objetivo foi pedir o apoio do governo federal, para realizar a integração bilateral entre o Brasil e o Peru, por meio do Juruá, no interior do Acre, mas, para que o acordo seja concretizado, é necessário um envolvimento maior entre os dois países. “Precisamos baixar a carga tributária, eliminar burocracias, realizar as obras de infraestrutura que possam viabilizar a produção, envolvimento em pesquisas, para que seja detectado o que se possa ser produzido e comercializado entre si e para o mundo”, explicou, dizendo que, para a realização da ligação física, falta menos de 200 km a serem construídos.

“Essa proposta não é só nossa, o vice-presidente mostrou simpatia por isso, mas, também garantiu o compromisso de ajudar com esse acordo, tendo em vista que, o governo tem uma visão nacionalista”, afirmou Bittar, que saiu satisfeito e otimista do encontro em Brasília.