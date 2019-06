O bloqueio da Avenida Internacional, no lado boliviano da cidade de Cobija, capital do estado do Pando, durou poucas horas. O início aconteceu por volta das 15 horas desta terça-feira, dia 11, onde foi impedido a passagem de veículos por dezenas de caminhoneiros.

Como havia sido anunciado, o motivo teria sido por causa da demora na liberação dos veículos em tempo hábil. Muitos reclamam que ficam dias parados a esperando que os documentos passem pela burocracia.

Em tempo, esta não seria a primeira vez que o protesto acontece por parte dos motoristas. A ideia inicial seria ficar com o acesso ao lado boliviano pela cidade de Epitaciolândia, no Acre, por tempo indeterminado.

Para que veículos pudessem passar para ambos os lados, somente os de porte pequeno porte e motos poderia usar a ponte Wilson Pinheiro, pela cidade de Brasiléia.

Após algumas horas, as autoridades fizeram uma negociação com os motoristas. As propostas e reclamações foram acertadas e o tráfego foi liberado no início da noite do mesmo dia.

Comentários