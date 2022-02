Bocalom cobra do Sindicol a entrega dos sacolões completos a trabalhadores

Na manhã deste sábado, dia 5 de fevereiro, o prefeito Bocalom participou do ato de entrega de sacolões, na garagem da concessionária São Judas Tadeu, que está sobre intervenção do município, onde conversou com os trabalhadores e exigiu do Sindicol a imediata entrega dos alimentos a todos.

O prefeito cobrou do Sindica-to das Empresas de Transportes Coletivos do Acre (Sindicol), a entrega dos sacolões completos aos trabalhadores do transporte coletivo da cidade de Rio Branco e prometeu fiscalização rígida do Município, junto às empresas prestadoras do serviço na capital para garantir o cumprimento dos demais direitos dos trabalhadores.

Randerson da Silva Braña, que esteve na ação e é interventor do Sindicol nomeado pela prefeitura, lembrou se tratar de um direito adquirido pelos trabalhadores, que precisa ser respeitado.

“O que está acontecendo aqui, hoje, é algo que deveria acontecer todos os meses regularmente porque isso é um direito do trabalhador. Receber a cesta básica é um desses direitos que vinha sendo negligenciado. Estamos corrigindo”, disse.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Passageiros e Cargas do Esta-do do Acre (Sinttipac), Francisco Marinho, ressaltou que todas as medidas que estão sendo adota-das durante o período de inter-venção do Município, priorizam a coletividade, com foco na proteção aos trabalhadores.

“Tudo que o prefeito falou hoje aqui sobre os direitos dos trabalhadores como cesta básica, por exemplo, a gente está vendo que as coisas estão melhorando. Tem toda uma equipe trabalhando para avançar com as melhorias e, isso, passa a ser uma luta de to-dos”, pontuou Marinho.

Sob a supervisão da Superin-tendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), o interventor do Sindicol, Randerson Braña, acompanhou a entrega dos sacolões aos trabalhadores da Empresa São Judas Tadeu, feita de forma integral. A medida agradou os colabora-dores beneficiados.

“Na minha casa esse sacolão dá para o mês todo, só preciso com-pletar o pó de café”, comemorou o motorista Raimundo Damião.

“Nosso pagamento está ocorrendo de forma antecipa-da com diárias pagas todos os dias. O sacolão veio para ajudar, tudo vai dar certo”, dsse o tam-bém motorista Edson Alves.

O prefeito Tião Bocalom disse que este é um novo momento. Um novo ciclo no qual, a prefeitura, por meio da RBTrans, está ado-tando todas as medidas cabíveis para garantir transporte de quali-dade à população rio-branquense e proteção aos direitos dos traba-lhadores, que, em sua visão, são verdadeiros heróis.

“Nossa equipe está tomando todos os cuidados para que os direitos trabalhistas dessas pessoas sejam atendidos e respeitados. A questão do sacolão há dois anos, eles, estavam recebendo de forma inconstante e incompletos. Vim aqui para prestigiar esses traba-lhadores e toda a equipe que se empenhou. Durante o tempo que a Prefeitura estiver cuidando do sistema, através da RBTrans, nós vamos fazer justiça aqueles que foram injustiçados durante tanto tempo”, ponderou Bocalom.

