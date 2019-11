O acreano venceu por decisão unânime dos juízes laterais da luta, presentes na arena

O acreano Francimar Barroso, o Bodão, fez mais uma luta na organização americana de MMA, a Professional Fighters League ( PFL), desta vez, na noite de quinta-feira (31), pelas quartas de final dos pesos pesados onde enfrentou o norte americano Alex Nicholson e venceu por decisão unânime dos juízes. O acreano vem de seis vitórias e um empate, em sete lutas na organização.

O combate foi realizado na arena Mandalay Bay Resort and Casino, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e valia ao vendedor a chance de avançar às semifinais do torneio e manter vivo o sonho de terminar o ano com um milhão de dólares na conta. Contudo mesmo vencendo, Bodão está fora da disputa pelo prêmio.

Entenda:

A luta dos playoffs da PFL de 2019 foi uma batalha do tipo rock ‘n’ sock-n ‘desde o início, com os dois acertando golpes pesados – e alguns deles eram legais. Depois de sangrar Barroso no meio do primeiro round, Nicholson foi atingido pelo acreano com uma joelhada à barriga que fez o árbitro Herb Dean pular para interromper a ação pelo que ele determinou um golpe baixo; na repetição, a ligação parecia marginal.

Mas antes que Dean pudesse chegar lá, Nicholson seguiu com um joelho no rosto e um soco, machucando Barroso. Depois que a ação foi retomada, Barroso ficou cambaleando pelo resto do round.

Houve duas pausas adicionais no golpe baixo na segunda etapa; um deles era legítimo, mas foi o outro que deu a Nicholson uma perda de pontos. Isso foi decisivo, pois os scorecards acabaram sendo 20-17, 19-18 e 19-18, todos para Barroso. Teria sido um empate por maioria, se não fosse a diminuição de um ponto.

Barroso avançou para a semifinal como lutador, mas sofreu danos após essa luta – e, acabou sendo impedido pela comissão médica de fazer a segunda luta da noite. Com isso, outro lutador assumiu sua vaga. Diferente do UFC, a PFL, os atletas fazem mais de uma luta por noite e com isso, nem sempre acabam em condições físicas para o próximo combate.

