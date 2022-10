Bola de Ouro 2022: Benzema é melhor jogador do mundo

Para o craque do PSG e da Argentina, as seleções dos companheiros Neymar e Mbappé são as principais adversárias do torneio

Perto de disputar sua última Copa do Mundo, Lionel Messi acredita que o Brasil e a atual campeã, França, serão os principais empecilhos em sua missão de celebrar pela primeira vez um título mundial. Em entrevista a um canal de televisão argentino, o craque do Paris Saint-Germain citou as seleções de seus companheiros de clube, Neymar e Mbappé, como favoritas na briga pelo título da Copa do Catar, no fim do ano.

“Quanto aos favoritos, existem grandes times, como Brasil, Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, e tenho certeza que estou esquecendo alguns deles. Se for para escolher um ou dois, hoje acho que Brasil e França são os grandes candidatos a vencer este mundial. Tenho a impressão de que são as que chegam em melhor fase. Faz tempo que estão com o mesmo grupo”, opinou o jogador de 35 anos.

