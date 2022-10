Bola do gol “Mão de Deus” de Maradona na Copa do México será leiloada

No jogo de fundo, o Amigos do 4º Bis se recuperou do resultado negativo na estreia e venceu o Tropical FC por 3 a 1. O Amigos do 4º Bis soma três pontos e fica na segunda posição ao lado do América de Sena, levando vantagem no saldo de gols. O Tropical FC perde a segunda consecutiva e segue sem ponto somando, ficando com chances reduzidas de classificação às oitavas de final.