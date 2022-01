Boletim desta quarta-feira não registra infecções e nem óbitos por covid-19 no Acre

Bruno Fernandes chegou ao Manchester United há menos de um ano. Contudo, sua influência se fez sentir desde o primeiro momento, tendo mesmo sido considerado o melhor jogador do histórico time para os torcedores, após o primeiro mês de sua chegada. Mas será a contratação do talentoso português que está fazendo com que os especialistas e torcedores acreditem de novo na conquista da Premier League?

Source: https://pt.wikipedia.org/wiki/Old_Trafford

Isso porque, ainda há poucos meses, muitos eram os comentários e pressões feitas pelos torcedores acerca da permanência do técnico Solskjær, acusando o ex-jogador de não ter o conhecimento ou qualidade para estar dirigindo aquele que ainda é um dos times mais seguidos e amados da Premier League e do mundo do futebol, o Manchester United.

Porém, principalmente desde a chegada de Bruno Fernandes, que o técnico está sentindo um pequeno alívio, somando muitas vitórias na Premier League, ao ponto de estar lutando de igual para igual contra times poderosos como o Liverpool ou o Manchester City. Porém, resta agora perceber até que ponto o “estado de graça” de Bruno Fernandes durará o tempo suficiente para comandar o United a mais uma conquista da Premier League, nessa temporada 2020/2021.

Bruno Fernandes chegou, viu e venceu

Apesar de já ter sido há quase um ano, ainda está bem presente, entre os torcedores do Manchester United, como foi complicado o time conseguir convencer o clube português Sporting a libertar seu maior talento. Na verdade, foram muitos meses de negociações, que permitiram que, por exemplo, o time português fizesse sua maior venda da história. Mas a que preço?

Isso porque, logo no primeiro mês após sua contratação, muitos ingleses já consideravam que Bruno tinha chegado por um preço muito baixo, dada a sua mais valia para a qualidade de futebol do time. De fato, o português, logo nos primeiros jogos, assumiu um posicionamento improvável de líder dentro do gramado, ao mesmo tempo que marcava gols decisivos e assistia seus colegas, como se os conhecesse há já muitos anos.

De tal forma que, já desde o início da presente temporada, e apesar de existirem craques que já estão há muito mais tempo no time de Manchester, como é o caso de Maguire, Matic ou de Pogba, a verdade é que o português é um dos principais capitães do time, liderando o time a uma campanha atual da Premier League que já está fazendo sonhar muitos torcedores, que ainda há poucos meses estavam muito desacreditados no time.

Conquista da Premier League será tarefa complicada

Ora, apesar do Manchester United estar surpreendendo com seus resultados e performances, não se poderá esquecer que a Liga Inglesa conta com alguns dos melhores e mais ricos times do mundo. Com especial destaque para o Liverpool e para o Manchester City, o United terá que contrariar o favoritismo de seus rivais, tentando superar os muitos obstáculos que surgirão pela frente, até ao próximo mês de maio.

Vale a pena realçar que a Premier League, um pouco como acontece com o Brasileirão, é reconhecida como sendo um dos campeonatos profissionais mais imprevisíveis e competitivos do mundo, pelo que até times na zona de rebaixamento poderão obter resultados positivos contra os times ingleses mais poderosos.

Ainda assim, mesmo que o Manchester United não consiga se aguentar até ao final nos lugares cimeiros da tabela classificativa, muitos comentaristas já estão considerando essa Premier League 2020/2021 como sendo uma das melhores dos últimos anos, pois a qualidade dos times nunca esteve tão nivelada como no momento. Acaba sendo muito arriscado tentar arriscar no vencedor final da Liga Inglesa desse ano, principalmente quando o time do United, apesar de todas as dúvidas e problemas no elenco, está contando, quase todos os jogos, com aquele que já é considerado um dos melhores jogadores do campeonato: Bruno Fernandes.

Comentários