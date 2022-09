Boletim Sesacre desta quarta, 28, registra 11 novos casos de covid-19 no Acre

A dona de casa Alcione da Cruz Lima vem passando por uma série de dificuldades físicas e financeiras e a sua história sensibilizou a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. Nesta próxima sexta-feira (30), haverá uma ação social em sua residência.

A mobilização está sendo feita por meio das redes sociais e claro que o ContilNet não ia ficar de fora dessa “linda história de amor”.

A principal dificuldade de Alcione, de acordo com os relatos da equipe do Cras, é o seu peso atual, cerca de 200 quilos. “Ela não consegue desenvolver as suas atividades básicas, como tomar banho, fazer suas necessidades fisiológicas sozinha, levantar-se da cama, alimentar-se, tampouco se movimentar, mesmo dentro de sua própria casa”, disse uma das voluntárias na ação.

“Essa condição passou a fazê-la necessitar, integralmente, de cuidados especiais, que são ofertados por seu esposo e a sua filha de 17 anos, Thaiane Victoria. Ela relata diversos problemas de saúde em decorrência da obesidade, causando uma má qualidade de vida a ela e a toda família”, completou a voluntária.

A equipe do CRAS Cidade do Povo pede doações. Saiba como ajudar:

