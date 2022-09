Boletim Sesacre deste sábado, 3, registra 23 novos casos de infecção de covid-19 no Acre

“Enquanto eu estiver viva votarei em um Cameli. Essa família é gente como a gente, e trabalha pela gente”. A frase é da dona Francisca Gomes da Silva ao comentar sobre a candidatura a deputado federal de Orleilson Cameli, o Zico, filho do saudoso governador Orleir Cameli.

“O Orleir fez muito pelo povo do Acre. Era uma pessoa preocupada com o bem-estar e necessidades de todos nós. Não tenho dúvida que o compromisso que o seu Orleir tinha com a população se estenderá ao filho Orleilson”, disse Lima.

As declarações de dona Francisca foram proferidas ao próprio Orleilson durante passeio ao Mercado Municipal Beira Rio, em Cruzeiro do Sul, na manhã deste sábado, 3. Posteriormente, Zico visitou o Mercado Municipal da Carne e Mercado do Peixe.

Dona Beth, viúva do saudoso governador Orleir Cameli, também participou da visita ao lado de Zico.

Os comerciantes locais abraçaram a candidatura de Orleilson. “A aceitação tem sido incrível. O povo tem demonstrado o desejo de renovação e esperança com dias melhores. A responsabilidade de dar continuidade ao legado de Orleir Cameli é grande, mas sei que Deus está me capacitando para fazer o melhor por nosso povo”, disse Orleilson.

E acrescentou: “agradeço a todos pelo carinho e apoio na candidatura. Vamos juntos fortalecer a economia do nosso Estado, gerando emprego e renda, agindo com firmeza nas áreas da Saúde, Educação, Segurança Pública, e ações para a nossa juventude”, finalizou Orleilson.

(Assessoria)

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários