Boletim Sesacre deste sábado, dia 10, registra 32 novos casos de Covid-19

Luciano Tavares

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, disse durante evento em apoio à candidatura de Sérgio Petecão (PSD) ao governo do Acre, no Parque das Acácias, que foi o responsável pelo projeto de produção do governo Jorge Viana em 2018, porém o petista abandou o plano elaborado por ele e se apegou à florestania.

Para Bocalom, Jorge Viana agora parece admitir, após 20 anos, que seu plano de desenvolvimento não deu certo e passou até a plantar café.

“Está plantando café para dizer que mudou, que a florestania não presta mais, agora quer plantar café. Quer enganar o povo mais uma vez. Em 1998 foi o Bocalom que escreveu o projeto de produção do seu Jorge Viana e ele não aproveitou nada, virou as costas para o projeto, por isso eu deixei o governo na época, e meteu a tal da florestania que quase mata o povo de fome. O PT continua vindo aí dizendo que agora quer fazer diferente. Diferente do quê? Se já tiveram 20 anos? A gente não come o arroz do Acre, o feijão do Acre e nem leite do Acre porque o PT não deixou.”

