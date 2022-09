Boletim Sesacre registra 2 novos casos de Covid-19 nesta segunda, 12, sobre

O Instituto Perfil, contratado pela Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), divulgou também nesta segunda-feira, 12, os números da disputa presidencial no Estado. De acordo com o levantamento estimulado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato a reeleição, lidera as intenções de votos no Acre 53,2%, seguido pelo candidato petista, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 22,7%. O candidato do PDT, Ciro Gomes, registrou 8,7% e Simone Tebet (MDB) marcou 3,4%.

A candidata presidência Soraya Thronicke (UB) marcou 0,8%, Vera (PSTU) 0,7%, Pablo Marçal (PROS), Felipe D’Avila (Novo) 0,2%, Léo Pericles (UP) 0,1%, Padre Kelmon (PTB) 0,1% e Sofia Manzano (PCB), 0,1%. 6,1% estão indecisos e 2,7 marcaram brancos e nulos. 0,6% não responderam.

Na simulação de segundo turno entre o candidato do PL e do PT, Bolsonaro aparece com 62,2% contra 30,5% de Lula. Brancos e nulos 5,5%. Indecisos marcou 1,9%.

No quesito rejeição, Lula lidera no Acre com 37,8%. Bolsonaro aparece em segundo com 17,7%. Ciro registrou 10%, Tebet 3,6%, Vera 3,3%, Soraya 3,1%, Pablo 3,1%, Padre Kelmon 2,9%, Felipe Davila 2,8%, Sofia 2,6%, Eymael 2,3%, Pericles 2,3%. Não responderam marcou 1,1%, rejeita todos 2,9% e não rejeita nenhum 4,5%.

A pesquisa do Instituto Perfil ouviu 1430 eleitores entre os dias 5 e 8 de setembro nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com a Identificação AC-07846/2022.

