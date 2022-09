Boletim Sesacre registrou 1 caso de infecção de Covid-19 neste sábado, 24

De entrada no início da tarde deste sábado (24), no hospital regional Raimundo Chaar, uma mulher de 25 anos, que é moradora da cidade de Assis Brasil, localizada a 350km da Capital, na divisa com o Peru e Bolívia, com suspeitas de fratura da coluna e afundamento no crânio.

Segundo foi apurado com um policial, a mulher estava transitando de bicicleta com sua filha na Avenida Raimundo Chaar, próximo ao antigo Detran por volta das 18h30 desta sexta-feira, dia 23, quando foi surpreendida por uma moto que transitava no mesmo sentido, sendo apanhada por trás e a jogando na rua junto com a criança.

O condutor da moto, seria um militar do Exército Brasileiro, do 2° Pelotão Especial de Fronteira, que estaria em visível estado de embriaguez, sendo conduzido momentos após o ocorrido à delegacia do Município, onde foi realizado os procedimentos.

Também foi informado que o militar foi autuado por lesão corporal grave, conduzir veículo sob efeito de álcool, entre outros delitos previstos no Código de Trânsito, sendo liberado sob custódia do Pelotão do Exército, ficando de se apresentar em breve à Justiça.

A filha que estava na garupa, de apenas 3 anos, saiu ilesa e sofreu arranhões em um dos braços. Já a mãe, ficará sob tratamento no hospital em Brasiléia, podendo ser transferida a qualquer momento para a Capital.

Mais informações a qualquer momento sobre o caso.

