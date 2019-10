Foi divulgado no final do dia desta sexta-feira, dia 25, no sitio do Órgão eleitoral Plurinacional (OEP), o resultado final da contagem dos votos da eleições da Bolívia que até então, seria uma incógnita para todo o País.

Enquanto alguns meios de comunicação publicam que o o resultado já teria o atual presidente, Evo Moraes, eleito para o seu quarto mandato, com a contagem que chegou a 10,53% de diferença sobre seu opositor Carlos Meza.

Diante de muitas dúvidas e denuncias de fraude, o País vinha caminhando para uma possível manifestação em massa, principalmente nas maiores capitais onde milhares de pessoas vinham sendo rechaçadas pela polícia.

O resultado publicado pelo OEP, seria de 36,83% para o candidato Carlos Meza. Para Evo Moraes, seria de 46,64%. Com isso, a diferença cairia para 9,81%, o que dá margens e resultado para que seja realizado o segundo turno no País, data marcada para meados de dezembro próximo.

Mais informações a qualquer momento.

Comentários