Dois bolivianos da cidade de Trinidad, localizada na região central da Bolívia, podem ser as vítimas que morreram no acidente envolvendo um avião monomotor, que havia desaparecido desde a quinta-feira passada, sendo localizado na manhã deste domingo, dia 27, por agentes da Polícia Civil do Acre na zona rural de Assis Brasil, que faz fronteira com a Bolívia e o Peru.

As vítimas, podem ser dois homens de nacionalidade boliviana, da cidade de Trinidad, localizada na região central da Bolívia. Estes estariam desaparecidos desde a data citada anteriormente e familiares estariam a procura de alguma pista.

Boatos que haviam localizado armas e drogas dentro do avião não foi confirmada pelo delegado Sérgio Lopes, titular de Brasiléia, que foi até o local do acidente, cerca de 20 quilômetros da cidade de Assis Brasil, onde estaria realizando uma operação conjunta.

Os dois corpos estavam queimados e um parcialmente, mas em estado avançado de decomposição. Nenhum documento foi encontrado devido o incêndio para que pudesse identificar as vítimas, mas, se acredita que a aeronave seja boliviana.

As informações passadas ainda estão sendo apuradas.

