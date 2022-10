Bolsonaro aciona TSE para cobrar R$ 1,6 milhão de Lula e Gleisi

O casal estava junto há quatro anos e a nigeriana nunca mencionou que é mãe

Uma noiva revelou, durante a cerimônia de casamento, que tem quatro filhos e deixou o noivo revoltado. O casal estava junto há quatro anos e a nigeriana nunca mencionou que é mãe. “Ela acabou de me contar!”, gritou o homem.

Chateada com a situação, o noivo não quis continuar a cerimônia. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a reação do homem, no registro também é possível ver a noiva de joelhos tentando se desculpar com ele.

O vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações e os internautas expressaram diversas opiniões sobre a atitude da mulher.

“Vocês deveriam parar de colocar a culpa nela… vocês acham fácil dizer a um homem que vocês têm filhos? Nem todos os homens aceitam uma mulher com um filho”, disse uma usuária.

“[…]Como você esconde 4 crianças adoráveis ​​de um homem que você supostamente ama? Isso significa que há mais coisas que você está escondendo”, escreveu uma internauta.

