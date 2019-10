O presidente Jair Bolsonaro informou na tarde desta segunda-feira (21) em sua fanpage que a atuação do Projeto Vigia nas fronteiras dos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rondônia com países da América do Sul resultou em um prejuízo de R$ 4, 5 bilhões para as organizações criminosas que atuam no contrabando de mercadorias.

O projeto é executado pelo Ministério da Justiça e Segurança por meio das polícias nos estados faixa fronteiriça.

“Só no Paraná, já foram apreendidos nos primeiros seis meses do Projeto Vigia 18,7 milhões de maços de cigarros, 145 veículos, 50 embarcações e 3,6 toneladas de drogas – Ministério da Justiça (Sérgio Moro). Com a ajuda de todos os Poderes e da população, podemos muito mais”, disse Bolsonaro.

