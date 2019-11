Presidente disse que pretende usar os US$ 10 bilhões prometidos ao Brasil pela Arábia Saudita para investir em obras de infraestrutura

Nesta sexta-feira (1), o presidente Jair Bolsonaro disse que pretende investir os US$ 10 bilhões prometidos ao Brasil pela Arábia Saudita em obras de infraestrutura, especialmente ferrovias, “para mudar nosso modal de transporte”. A declaração do presidente animou os acreanos. “Pretendemos, quem sabe, fazer a saída para o Pacífico, partindo do Acre”, afirmou.

De acordo com o estudo básico de viabilidade técnica, a extensão total do traçado da Ferrovia Transcontinental Brasil-Peru (Bioceânica) é de 4,9 mil km. O trecho peruano tem extensão de 1,6 mil km e o brasileiro, quase 3,3 mil km. Ela se inicia em Campinorte (GO), passando pelo Mato Grosso, Rondônia e Acre, até chegar à fronteira peruana, cruzando a Amazônia e os Andes até o porto, na costa do Pacífico. Na direção leste, rumo ao Atlântico, pode se ligar às ferrovias Oeste-Leste e Norte-Sul.

