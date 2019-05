Por Gerson Camarotti

O presidente Jair Bolsonaro entregou uma carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), defendendo a votação pelo Senado da medida provisória 870, que faz a reestruturação do governo, do jeito que veio da Câmara dos Deputados, com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) no Ministério da Economia, informa o repórter Nilson Klava, da GloboNews.